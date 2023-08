Charlotte Pride está de regreso este fin de semana

Charlotte, NC. – La multitudinaria fiesta de Charlotte Pride regresa a Uptown este fin de semana después de haber tenido un récord de asistencia en la edición del año pasado.

Se trata de un festival de dos días que incluye su tradicional desfile, con una gran variedad de artistas, músicos, bandas y cientos de puestos de vendedores participantes.

El festival de Charlotte Pride se llevará a cabo el sábado 19 y el domingo 20 de agosto e incluirá exhibiciones de arte, organizaciones locales sin fines de lucro, minoristas, un patio de comidas y más.

El evento del año pasado atrajo a 275.000 personas y tendrá como cabezas de cartel a Big Freedia y Greyson Chance, con actuaciones de apertura de Trina y Cassidy King.

