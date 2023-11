Central Avenue se reducirá a un carril

Charlotte, NC.- Central Avenue en la ciudad de Charlotte se reducirá a un carril en cada dirección durante tres meses, informaron las autoridades.

El Departamento de Transporte de Charlotte informó en sus redes sociales sobre el cierre parcial debido a trabajos de cuadrillas en el área.

Ver más: Tráfico lento en interestatales por accidentes

El cierre parcial afectará el tramo entre Prospect Street y Louise Avenue.

Según el departamento, las cuadrillas moverán las líneas eléctricas que cuelgan sobre el área bajo tierra.

🚧CLOSURE ALERT🚧

Central Avenue will be reduced to one lane in each direction between Prospect Street and Louise Avenue starting Monday, Nov. 27, to move overhead lines underground along the closure footprint. The closure is anticipated to last through Thursday, Feb. 29, 2024. pic.twitter.com/b9yW7Z5hGH

— Charlotte DOT (@CharlotteDOT) November 21, 2023