Calendario de recolección de basura durante festividades

Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte anunció el calendario de recolección de basura durante las festividades, comenzado con Acción de Gracias el jueves 23 de noviembre.

Los Servicios de Residuos Sólidos de la ciudad de Charlotte no llevarán a cabo la recolección de basura, reciclaje, desechos de jardín ni desechos voluminosos programados el jueves 23 de noviembre.

La recolección operará con un retraso de un día, dijo la Ciudad en un comunicado. Los clientes del jueves recibirán el servicio el viernes 24 de noviembre, mientras que los clientes del viernes serán atendidos el sábado 25 de noviembre. Durante esta semana, se realizará la recolección de reciclaje de color naranja.

Solid Waste Services will not collect garbage, recycling, yard waste, or scheduled bulky waste on Thursday, Nov. 23. Solid Waste Services will operate on a one-day delay following the holiday. https://t.co/Fu4OyALwa6 pic.twitter.com/rIVLjCS819

— City of Charlotte (@CLTgov) November 20, 2023