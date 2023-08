asistencia-financiera-para-agricultores-discriminados

Charlotte, NC.- El gobierno federal está ofreciendo asistencia financiera para agricultores que fueron discriminados en la concesión de préstamos por parte de Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

La asistencia, que puede llegar a $ 500.000 por afectado, será otorgada gracias a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). Pueden aplicar los agricultores que sufrieron discriminación antes del 1 de enero de 2021.

El sitio web del programa, 22007apply.gov, ya está abierto. Las solititudes se pueden realizar en inglés o español.

El sitio web incluye información sobre cómo obtener asistencia técnica en persona o virtualmente, y recursos adicionales y detalles sobre el programa.

