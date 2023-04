artistas-latinos-exhiben-huevos-de-pascua-en-el-uptown

Charlotte, NC.- Un grupo de artistas latinos exhibe sus creaciones en huevos de Pascua en el Uptown como parte del festival Charlotte SHOUT!.

En total son 13 huevos de Pascua y están ubicados en The Green en 425 S. Tryon Charlotte. Los transeúntes pueden verlos, tomarse fotos y leer su respectiva descripción.

Keudis Sánchez es el único venezolano entre el grupo de artistas latinos. Él conversó con Progreso Hispano News sobre esta experiencia.

“Ellos nos dan la escultura o el huevo y el artista tiene que enviar su propuesta, qué dibujo, qué presenta, qué historia cuentas detrás de tu dibujo o de tu trabajo artístico”, dijo Sánchez.

“Yo tenía una ilustración, que es la que parte que hice en colores, que la titulé “La Gran Cacao”. Y a ellos también les gustó el background de la historia.

“En Venezuela, la gente de Barlovento (un pueblo costero a unos 120 km de Caracas) cuando los llevaron en calidad de esclavos, la gente tendió a llamar “El Gran Cacao” a los dueños de las plantaciones, a los blancos”, explicó Sánchez sobre su historia.

La otra parte del huevo de Pascua está pintada de negro con líneas blancas y representa sus raíces indígenas. Tiene que ver con una creencia en el acto de nacer a oscuras y construir su propia historia.

Keudis Sánchez tiene siete años en Carolina del Norte y le encanta ver que las personas se interesen en sus obras.

Él ha sido pionero como latino en exhibir en un museo para afroamericanos y eso lo llena de orgullo.

“Yo siento bastante satisfacción y siento bastante emoción de poder compartir mi trabajo porque muchas veces la gente no va a una galería o no va al museo pensando que es caro o porque no tiene tiempo”.

“Es fascinante tener la oportunidad de hacer una escultura y hacerlo con tu trabajo artístico y que la gente vaya, vea y disfrute”, comentó.

Keudis Sánchez asegura que la ciudad de Charlotte le da una gran receptividad al arte. Expresó que aunque su estilo es negro con blanco al huevo de Pascua también le agregó color para hacerlo llamativo.

Por cierto, tiene en su cuenta en Instagram @keudisanchz un concurso para quienes vayan a ver el huevo de Pascua en el Uptown.

La exhibición estará abierta hasta el 16 de abril como parte del festival Charlotte SHOUT!, así que todavía puede acercarse al Uptown, ver las obras y apoyar el talento local.

Video: Artistas latinos entre los autores de los huevos de Pascua en el Uptown Charlotte