ayuda-a-armar-el-plan-de-arte-y-cultura-de-charlotte

Charlotte, NC.- Un estudio actualizado servirá de base para que residentes de Charlotte se informen y puedan hacer comentarios sobre el plan de arte y cultura de la ciudad.

La Ciudad publicó el informe sobre el estado de la cultura cuyos hallazgos serán el punto de partida para elaborar estrategias que se incluirán en el futuro Plan de Arte y Cultura de Charlotte.

El informe que es el resultado de nueve meses de investigación y análisis tiene algunos hallazgos que ayudarán a buscar soluciones y mejoras para el sector, indicó un comunicado. Hubo aportaciones de más de 3.200 residentes y evaluaciones in situ en áreas culturales y comunidades.

Entre los hallazgos, según un comunicado de la Ciudad, destacan la necesidad de planificación, colaboración y compromiso público-privado; conocer personas, artistas y organizaciones artísticas donde se encuentren; y un enfoque equitativo e inclusivo de apoyo.

También se requiere una comunicación más sólida, sobre y entre la comunidad artística y cultural; así como mayor acceso y exposición a las artes y la cultura.

