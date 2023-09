arrestado-sospechoso-de-tiroteo-cerca-de-escuelas

Charlotte, NC.- Un hombre sospechoso de originar un tiroteo en Charlotte que provocó el cierre preventivo de tres escuelas ha sido detenido, informaron las autoridades.

El sospechoso identificado como Andre Malik Whitfield, de 28 años, presuntamente disparó su arma en la cuadra 900 de Rama Road en un incidente de violencia en la carretera la mañana del miércoles 30 de agosto.

En el hecho una mujer resultó herida de bala en una pierna, Fue trasladada Emergency Medical Services Charlotte, mejor conocido como Medic, a Atirum Main. Su vida no está en riesgo.

