apuestas-deportivas-ahora-son-legales-en-nc

Charlotte, NC.- El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, firmó un proyecto de ley que hace legales las apuestas deportivas en el estado.

“Este es un momento histórico para el estado de Carolina del Norte y beneficiará a nuestra economía para las generaciones venideras”, dijo Cooper.

El gobernador firmó el Proyecto de Ley 347 de la Cámara de Representantes durante un acto en el Spectrum Center, sede del equipo de baloncesto profesional Charlotte Hornets.

“Las apuestas deportivas ayudarán a Carolina del Norte a competir mientras apoyan nuestra economía y nuestras escuelas”, agregó Cooper en su cuenta de Twitter.

Según la nueva ley, en Carolina del Norte las apuestas se podrán realizar a partir del 1 de enero.

Sports wagering will help North Carolina compete while supporting our economy and schools. Today, Gov. Cooper signed House Bill 347 into law. pic.twitter.com/O42ofyI2Ln

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) June 14, 2023