aplicaciones-universitarias-gratuitas-para-estudiantes-de-nc

Charlotte, NC.- Estudiantes de Carolina del Norte pueden enviar solicitudes universitarias en Carolina del Norte de forma gratuita durante la Semana de Aplicación Universitaria.

Esta semana se celebra del 16 al 20 de octubre como parte de la campaña Countdown to College Foundation of North Carolina (CFNC), que comenzó el 1 de octubre.

Esta oportunidad estatal elimina el costo de las solicitudes universitarias como barrera para la inscripción de los estudiantes de último año de secundaria de Carolina del Norte que se preparan para ingresar a un mercado laboral cada vez más competitivo.

College Foundation of North Carolina, una plataforma estatal que promueve el acceso a la educación superior de Carolina del Norte, publicó los detalles en su sitio web.

La investigación del Centro de Educación y la Fuerza Laboral de la Universidad de Georgetown muestra que más del 95% de todos los empleos creados a nivel nacional desde 2010 han ido a trabajadores con al menos algún nivel de educación universitaria, enfatizando el valor que los programas de grado y certificados brindan a los estudiantes.

