accede-a-programa-de-alimentos-en-nc

Charlotte, NC.- El Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP) está disponible para la comunidad en Carolina del Norte, brindando apoyo a niños y adultos que cumplen con los requisitos necesarios.

Este programa reembolsa a los programas de cuidado infantil, programas diurnos para adultos y otros programas de atención no residencial por las comidas y refrigerios que se sirven a los inscritos.

El CACFP, administrado federalmente por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y a nivel estatal por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS), abarca diversas categorías que cumplen con los requisitos de ingresos federales.

NCDHHS informó que esto incluye a bebés y niños hasta los 12 años en centros de cuidado infantil y hogares de cuidado infantil familiar, hijos de trabajadores migrantes menores de 15 años, niños de hasta 18 años en centros de atención extraescolar y refugios de emergencia, y adultos de 60 años o más que reciben atención no residencial.

