Nuevo programa de refugiados para «no mexicanos»

Washington, DC.- Los esfuerzos de la administración Biden llevaron a que funcionarios de Estados Unidos y México se reunieran para discutir un nuevo programa de refugiados para los solicitantes de asilo «no mexicanos», que esperan en territorio mexicano.

Esta iniciativa pretende diseñar otras vías legales para los inmigrantes que tienen como destino Estados Unidos. Por el momento se sabe que este programa estará abierto para refugiados de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que están en México.

Inicialmente, el nuevo programa migratorio tomará en cuenta a los inmigrantes que estuvieron en México antes del 6 de junio. No obstante, las conversaciones siguen en discusión por lo que no existen decisiones concluyentes.

Del mismo modo, se desconoce la cantidad de las personas que podrán beneficiarse de este nuevo programa.

BREAKING: RCUSA sends its FY24 refugee resettlement recommendations to @potus -calling on the administration to keep their promises to refugees and rebuild USRAP. Read full remarks and letter at: https://t.co/9XW3Atyedo pic.twitter.com/JJzlubW6Lk

— Refugee Council USA (@RCUSA_DC) June 30, 2023