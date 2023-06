velada-musical-gratuita-a-orillas-de-lake-norman

Charlotte, NC.- Una velada musical gratuita está preparada a orillas de Lake Norman para disfrutar de algunas de las bandas sonoras de tus películas favoritas.

Duke Energy Nuclear invita a este maravilloso evento junto a la Sinfónica de Charlotte que deleitará a los asistentes con un concierto al aire libre en EnergyExplorium.

Este evento promete una noche mágica llena de música y belleza natural. Todo lo que necesitas hacer es preparar un picnic, llevar una manta y sumergirte en la atmósfera musical mientras disfrutas de las melodías cautivadoras de la talentosa Sinfónica de Charlotte.

Los navegantes pueden anclar en la ensenada de EnergyExplorium en el extremo sur del lago Norman.

Mark your calendars to enjoy some of your favorite movie soundtracks!🎶

Friday, June 30 at 8:30 p.m. | EnergyExplorium at McGuire Nuclear Station https://t.co/mZ49xzhAjO pic.twitter.com/LsL7m5nAoP — Duke Energy Nuclear (@DE_Nuclear) June 22, 2023

El evento “A nigth at the Movies with the Charlotte Symphony” se llevará a cabo el viernes 30 en junio en el impresionante McGuire Nuclear Station a lo largo de las hermosas orillas del lago Norman.

La entrada y el estacionamiento son gratuitos. Una gran oportunidad de disfrutar de esta experiencia excepcional.

Prepárate para una velada inolvidable llena de armonía y emoción.

Si deseas obtener más información sobre este emocionante concierto al aire libre, no dudes en llamar al número 980.875.5600 o enviar un correo electrónico a energyexplorium@duke-energy.com.

