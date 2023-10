universidad-de-nc-lanza-curso-sobre-taylor-swift

Charlotte, NC.- Una universidad de Carolina del Norte lanzó un curso centrado en la figura de Taylor Swift que explorará tanto su influencia cultural como su éxito en la industria musical.

El Piedmont Community College está al frente de este programa educativo que iniciará en enero de 2024 y busca incorporar a estudiantes de todas las edades.

El curso, en línea y de tarde, está diseñado para estudiantes no tradicionales y trabajadores con horarios diurnos.

David Townsend, decano de transferencia universitaria y educación general, citado por WRAL News, considera que este curso será una oportunidad única para abordar la literatura y el impacto sociocultural de la música de Swift.

