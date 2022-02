Tequila en el top 3 de preferencia en Estados Unidos

Los Ángeles, CA.- El licor más emblemático de México, el tequila está de celebración en Estados Unidos, donde sus consumidores lo posicionaron en 2021 en el segundo lugar de ventas, solo después del vodka catapultado por el consumo del cóctel Margarita.

En este sentido, el Distilled Spirits Council (DISCUS) la aceptación del consumo del tequila quedó demostrado en 2021 un aumento de ventas del 30.1%, lo que es igual a ventas mayores a los $1.200 millones en comparación con el año 2020.

Carlos Haro, autor del libro, «Tequila» (2000) dueño del restaurante en California Casablanca, conocido por ofrecer cerca de 800 variedades de la bebida obtenida del ágave, «Se logró cambiar la percepción de que el tequila era muy fuerte y de que era una bebida de clase obrera».

Según datos del mismo DISCUS, la asociación que representa a los productores y comercializadores de bebidas alcohólicas en el país, precisó que el Tequila es el licor más comercializado en Estados Unidos desde 1970, en vender más de $5.200 millones de dólares.

#DYK The agave spirits category was the second-fastest growing spirit category in 2021? 📈

In just a few short years, Tequila/Mezcal could be positioned overtake vodka as the top-selling category in the U.S.

More from @thxamelian. @CNBC #TequilaTuesdayhttps://t.co/XsYpcm3YFs

— Distilled Spirits Council of the United States (@DistilledSpirit) February 22, 2022