Taylor Swift estrena «The Eras Tour»

Los Angeles, CA.- Taylor Swift sorprendió a sus seguidores al asistir a la premiere de su película «The Eras Tour» en Los Ángeles.

Rodeada de fans y acompañada por estrellas como Beyoncé, la cantante presentó la película con emoción, calificando su gira como la experiencia más electrizante de su vida.

Artistas como Adam Sandler, Julia Garner, Flava Flav, Hayley Kiyoko, Simu Liu y Jennifer Meyer también acudieron al selecto evento.

La película, dirigida por Sam Wrench, muestra momentos de su exitoso tour mundial y se adelantó un día en su estreno debido a la alta demanda de los fans. Taylor agradeció a sus seguidores por su entusiasmo y anunció que la película se proyectará en 90 países.

🩵 PREMIERE DAY 🩵 Andddd I can’t really wrap my head around this but…. Look what you genuinely made me do: Due to unprecedented demand we’re opening up early access showings of The Eras Tour Concert Film on THURSDAY in America and Canada!! As in… TOMORROW. We’re also adding… pic.twitter.com/IUp17aGVvn

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 11, 2023