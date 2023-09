Los Angeles, CA.- Medios del mundo del espectáculo aseguran que la cantante Taylor Swift está saliendo con el jugador de Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

El jugador de la NFL reconoció, en el podcast «New Heights» que tiene con su hermano y jugador de Philadelphia Eagles, Jason Kelce, que en julio intentó en vano entregar a la cantante una pulsera con su número telefónico durante un concierto de la exitosa gira Eras Tour.

Aunque Kelce no logró su cometido, ambas estrellas se unieron en algún momento desde entonces y ya llevan varias semanas saliendo, según The Messenger.

¿Por qué vinculan a Taylor Swift con esta estrella de la NFL?

«Me decepcionó que ella no hablara antes o después de sus shows porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta, así que me sentí un poco herido por no poder entregarle una de las pulseras que hice para ella», explicó Kelce en el podcast.

Medios del espectáculo han dicho que el jugador y la cantante estuvieron juntos en Nueva York y aunque ninguno se ha pronunciado sobre los rumores, el ala cerrada de los Chiefs admitió que estuvo en la Gran Manzana, sin dar detalles.

Taylor Swift se encuentra en medio de Eras Tour, un gira que se ha posicionado como una de las más exitosas de los últimos tiempos.

