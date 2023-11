Olivia Rodrigo llegará a Charlotte con su Guts World Tour

Charlotte, NC.- Olivia Rodrigo tendrá una agenda de conciertos bien cargada con su Guts World Tour que incluye una parada en la ciudad de Charlotte.

La gira prevista para 2024 tendrá 57 fechas a partir del viernes 23 de febrero cuando se presente en California. Las presentaciones abarcarán ciudades de Norteamérica y Europa.

La artista multiplatino y tres veces ganadora del Grammy anunció su gira en apoyo a su álbum GUTS lanzado en septiembre.

El concierto en Charlotte se llevará a cabo el 8 de marzo en el imponente Spectrum Center.

soooo excited to announce the GUTS world tour!!!! register for ticket access at https://t.co/BEPJxkxWct and stay tuned for more dates coming soon!!!❤️💗💜💙 pic.twitter.com/gUFe75yi14

— Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) September 13, 2023