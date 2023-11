Green Day anuncia gira de conciertos, ¿incluye Charlotte?

Charlotte, NC.- Green Day anunció su próxima gira de conciertos «The Saviors Tour», que recorrerá el Europa y Norteamérica para celebrar 30 años de su icónico álbum «Dookie», 20 años de «American Idiot» y el lanzamiento de su nuevo álbum «Saviors».

La legendaria banda compartió la emocionante noticia a través de sus redes sociales, y los fanáticos están ansiosos por lo que promete ser un verano inolvidable en 2024.

Video: P!NK llega a Charlotte con su esperado The TRUSTFALL Tour

El concierto en Charlotte está programado para el 26 de agosto de 2024 a las 8:00 p. m. y tendrá lugar en el PNC Music Pavilion. La ciudad vibrará al ritmo de los himnos punk rock de Green Day mientras la banda celebra tres décadas de éxitos y canciones.

La gira comenzará en mayo de 2024 en Europa antes de llegar a Norteamérica, donde arrancarán los conciertos a finales de julio y concluirá a finales de septiembre.

It’s the moment you’ve been waiting for… taking The Saviors Tour on the road all summer long next year to celebrate 30 years of 'Dookie,' 20 years of 'American Idiot' + our new album 'Saviors'!!! https://t.co/e1YhBPEsQ6 fueled by @monsterenergy @monstermusic. pic.twitter.com/6mV5PHCohb

— Green Day (@GreenDay) November 2, 2023