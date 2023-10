Muere actor de «Rocky» a los 83 años

Los Ángeles, CA.- Burt Young, el conocido actor y nominado al Oscar por su papel en «Rocky» de 1976 como amigo de Sylvester Stallone murió a sus 83 años de edad, según confirmó el miércoles 18 de octubre su manager Lynda Bensky.

No obstante, la muerte de Burt Young fue el 8 de octubre en Los Ángeles, según la hija del actor Anne Morea Steingieser.

Ver más: Murió Angus Cloud parte del elenco de Euphoria

Burt fue ampliamente conocido por su papel en «Rocky» encarnando a Paulie Pennino. Un carnicero alcohólico y amigo de Rocky Balboa. Este personaje era hermano de la esposa del protagonista, Adrian.

El fallecido actor nació en el distrito de Queens de NYC, y sirvió para el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en la década de 1950. Posteriormente, estudió en el The Actors Studio de Lee Strasberg.

Burt Young dead at 83: Rocky actor and Academy Award nominee passed in LA after decades-long film and boxing career. Young's daughter, Anne Morea Steingieser, confirmed her father's death. She revealed that he passed away in Los Angeles on October 8. pic.twitter.com/zoNz4RhEFQ

— Fox3 Now (@fox3news) October 19, 2023