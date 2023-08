Angus Cloud parte del elenco de Euphoria murió

Los Ángeles, CA.- El actor estadounidense famoso por ser parte del elenco de Euphoria, Angus Cloud, murió el lunes 31 de julio en la casa de su familia en Oakland, California con tan solo 25 años de edad.

Por el momento no se informó sobre las causas del deceso del intérprete de Fezco o «Fez», un vendedor de drogas en la aclamada serie de HBO.

Inicialmente, la publicista de Angus, Cait Bailey confirmó la muerte del actor. Lo propio hizo la familia del actor por medio de un comunicado, donde se despidieron con estas palabras, «un artista, un amigo, un hermano y un hijo».

La familia Cloud expresó en el texto, «La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida».

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc

— euphoria (@euphoriaHBO) July 31, 2023