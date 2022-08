Raleigh, NC.- Carolina del Norte está en búsqueda de talento de música country. Se trata una competencia lanzada en alianza entre la cantautora Paige King Johnson y Got to Be NC.

Las audiciones para el concurso NC Ag Star se llevarán a cabo en todo el estado en septiembre y noviembre. Para competir en necesario completar el registro. Los concursantes deben tener entre 13 y 22 años.

“Esta será una gran oportunidad para para que compartan sus talentos mientras ganan confianza en su oficio», dijo Paige King Johnson quien es embajadora musical de Got to Be NC. Ella lanzó recientemente su sencillo «Homes In The Hometowns», que sirve como himno para la campaña de marketing en todo el estado.

Got to Be NC es una iniciativa en nombre del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Carolina del Norte para promover los productos y bienes agrícolas del estado.

“A través del talento de Paige cultivado en Carolina del Norte, vemos esta asociación como un mecanismo para el crecimiento continuo de un programa Got to Be NC”, dijo Steve Troxler, comisionado de Agricultura.

En búsqueda de talento de música country en NC

Las próximas audiciones en búsqueda de talento country están previstas para:

Viernes, 16 de septiembre – Feria Estatal de la Montaña de Carolina del Norte (Fletcher, Carolina del Norte)

Domingo, 18 de septiembre – Piedmont Triad Farmers Market (Colfax, NC)

Viernes, 4 de noviembre – Martin Community College (Williamston, NC)

Domingo, 6 de noviembre – Universidad de Mount Olive (Mount Olive, NC)

«Estoy muy emocionada de embarcarme en este nuevo viaje tanto para mí como para el Departamento de Agricultura, no solo para descubrir toda una nueva generación de talento en bruto aquí en nuestro gran estado, sino también para continuar corriendo la voz sobre la gran cosas que la agricultura está haciendo en Carolina del Norte», compartió Johnson.

