Guardaespaldas de Taylor Swift va a la guerra contra Hamás

Los Ángeles, CA.- Uno de los guardaespaldas de la estrella del pop, Taylor Swift renunció a su acomodado puesto que le reportaba unos $500.000 anuales, por unirse a Israel y luchar en contra del grupo islamista Hamás, después de la nueva escalada que inició hace más de una semana.

Aunque su identidad es anónima, el ex guardaespaldas de Swift al tomar esta decisión se pronunció al respecto a la revista Variety, «Conseguí el trabajo de mis sueños que me encanta, grandes amigos a los que llamo familia y un hogar muy cómodo. No tenía que venir aquí».

Del mismo modo continuó su declaración, «¡¡¡Pero no podía quedarme al margen mientras las familias son masacradas y quemadas vivas en sus hogares!!! Solo por ser judíos o por ser israelíes».

El ex escolta de Taylor Swift fue miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel antes de unirse al equipo de seguridad de la cantante. De acuerdo a la periodista israelí Eran Swisa, el que era guardaespaldas de Swift nació en un Kibbutz -comuna agrícola-, de Israel.

