Gloria Estefan testificó ante el Congreso de Estados Unidos

Los Ángeles, CA.- La famosa cantante cubana Gloria Estefan testificó frente al Congreso de los Estados Unidos para exigir a las emisoras de radio, tanto AM como FM, a pagar por derecho de autor a los artistas por reproducir sus canciones.

De esta manera, la cantante se acobijó a un proyecto de ley llamado «American Music Fairness Act», que estaría obligando a compensar económicamente a los artistas por exponer sus canciones.

Ver más: Paletas en el Super Bowl, negocio orgullosamente mexicano

Es clave entender, que Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo, donde los artistas no reciben dinero de las emisoras por retrasmitir sus canciones. En todo caso, quienes reciben pagos por derecho de autor son los compositores o escritores de las piezas musicales.

For much longer than I’ve been making music, artists have been fighting for #musicfairness. Today, I’m excited to see this fight gaining momentum as @HouseJudiciary hosts a hearing on the American Music Fairness Act. Tell Congress we need the AMFA now! https://t.co/pNS2CQqb0a

— Gloria Estefan (@GloriaEstefan) February 2, 2022