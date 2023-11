Los Angeles, CA.- Soy Rebelde Tour era muy esperado y no defraudó. La gira superó expectativas y rompió récords de recaudación.

La vuelta a los escenarios de RBD causó un increíble furor entre sus seguidores. Cada una de sus presentaciones son llenos totales con entradas agotadas en solo horas.

Anahí, Dulce, Maite, Christopher y Christian se unieron después de 15 años para recordar viejas sensaciones de la agrupación en conciertos musicales.

Más allá de una corbata roja o de cualquier canción, este día se trata de miles de corazones que nunca pararon de soñar, que sin importar el tiempo que estuvimos lejos nos eligieron una y otra vez. Rebeldes, feliz #DiaMundialDeRBD ❤️‍🔥 #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/7vgsOjnd9H — RBD (@soyrebeldetour) October 5, 2023

El récord de Soy Rebelde Tour

De acuerdo con datos de Touring Data, citados por el diario El Tiempo, Soy Rebelde Tour recaudó más de 130 millones de dólares en los 30 conciertos en Estados Unidos, Colombia, México y Brasil.

La publicación agrega que el anterior récord pertenecía a la extinta banda británica One Direction, que en el período de agosto a octubre de 2014, realizó 29 presentaciones en territorio estadounidense con el «Where We Are Tour».

La última presentación de la exitosa gira será en el Estadio Azteca de México el 21 de diciembre.

RBD se formó originalmente en la Ciudad de México como una extensión de la exitosa telenovela juvenil Rebelde en 2004.

Sus integrantes originales son los actores y cantantes Alfonso ‘Poncho” Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María y Maite Perroni. Cuatro años después al agrupación se disolvió tras un impactante éxito.

