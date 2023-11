ariana-debose-deslumbra-en-londres

London, ENG.- La actriz Ariana DeBose deslumbró en Londres durante un evento de lanzamiento de “Wish”, una cinta animada de Disney.

Nativa de Carolina del Norte, DeBose asistió al céntrico cine Odeon Leicester Square donde tuvo lugar el estreno de la película.

La actriz resaltó con su hermoso vestido color morado que mostraba un corsé tipo body que se ceñía a la figura de forma muy favorecedora, describió una publicación de ¡Hola! México. De él, nacía una larga falda de tul que con sus transparencias dejaba al descubierto las tonificadas piernas de la actriz.

#Wish comes to @DisneylandParis with a magical performance with Ariana DeBose of #ThisWish!

See the movie event of the year on the biggest screen possible beginning November 22! pic.twitter.com/yU3HPrAAgD

— Disney's Wish (@DisneyWishMovie) November 17, 2023