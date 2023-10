Britney Spears embarazada de Justin Timberlake

Los Ángeles, CA.- La cantante e ícono del pop, Britney Spears de 41 años de edad, reveló que mientras salía con el artista Justin Timberlake, quedó embarazada sin embargo acordaron abortar.

En la memorias de Spears, The Woman in Me, la cantante confesó, «Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto».

No obstante, la narrativa de Britney sigue en su libro que será publicado el 24 de octubre, continuó, «Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes».

Con respecto a la decisión de abortar, Britney subrayó, «Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre».

Exciting casting news: award-winning actress Michelle Williams will narrate the audiobook edition of #TheWomanInMe by @britneyspears, with an intro read by the multi-platinum pop icon herself! Learn more via @people: https://t.co/YwbYozYDcd CC: @GalleryBooks & @simonschuster — Simon & Schuster Audio (@SimonAudio) October 13, 2023

Pese a que esta historia pasó hace más de dos décadas, la controversial cantante reconoció que, «Hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida».

Hay que recordar que inmediatamente a la separación de Britney y Justin Timberlake, la cantante salió embarazada. Es madre de Sean Preston de 18 años de edad y Jayden James de 17 años, frutos de segundo matrimonio con Kevin Federline. Por ahora, el cantante y actor estadounidense Timberlake no se ha pronunciado al respecto.

Las esperadas memorias de la cantante estadounidense bajo el sello editorial, Gallery Books, de Simon & Schuster, saldrá a la luz luego de dos años de que la cantante pop fuera liberada de la tutela de su padre por un tribunal.

Con esta publicación, la cantante prometió, «por primera vez su increíble viaje (y) la fuerza en el núcleo de una de las más grandes intérpretes en la historia de la música pop». Esto lo destacó el comunicado de prensa de la editorial que, «iluminan el poder duradero de la música y amor y la importancia de que una mujer cuente su propia historia, en sus propios términos».

