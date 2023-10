Red social LinkedIn despide a 668 empleados

Washington, DC.- La red social profesional, LinkedIn de Microsoft informó el lunes 16 de octubre que despide a 668 empleados de sus equipos de ingeniería, talento y finanzas en su segunda ronda de recortes de empleo de 2023, mientras sufre una desaceleración del crecimiento de sus ingresos.

Estos recortes afectan aproximadamente al 3% de los 20.000 empleados globales de LinkedIn. Estas decisiones se suman a las decenas de miles de pérdidas de empleos en 2023, en el sector tecnológico ante las inciertas proyecciones.

En su blog, LinkedIn publicó el 16 de octubre, «Mientras adaptamos nuestras estructuras organizativas y racionalizamos nuestra toma de decisiones, continuamos invirtiendo en prioridades estratégicas para nuestro futuro y para asegurarnos de seguir ofreciendo valor a nuestros miembros y clientes».

De acuerdo a la firma de empleo, Challenger, Gray & Christmas, el sector tecnológico despidió a 141.516 empleados en el primer semestre del 2023. En comparación con los 6.000 despidos registrados en el 2022.

Challenger data in @marketwatch by @zoeyuqhan – “There was, however, other encouraging news: layoffs in tech sector have slowed. The industry announced that it would lay off 3,198 positions in Aug., the lowest monthly total for the sector since June 2020.” https://t.co/XY22WHCoLj

— ChallengerGray (@ChallengerGray) October 12, 2023