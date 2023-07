CEO reemplazó al 90% de su personal de atención de cliente

Nueva Delhi, India.- Suumit Shah, CEO de la plataforma de comercio electrónico, Dukaan está en ojo mediático de la tecnología pues tomó reemplazó al 90% de su personal de atención al cliente por Inteligencia Artificial (IA).

El líder indio Shad argumentó que el chatbot, «había superado» el rendimiento total de los empleados. Usando su red social Twitter, Shad comunicó sobre su decisión etiquetando como «suceso».

De acuerdo con las conclusiones del CEO Shad, los tiempos de resolución de casos se redujo a menos de 2 minutos, cuando se manejan tiempos de 30 minutos. Además añadió que el tiempo de respuesta cayó de 2 minutos a ser inmediato.

Al mismo tiempo, el CEO de Dukaan confirmó que redujo en un 85% los costos de atención al cliente. A esto precisó, «El servicio de atención al cliente ha sido una lucha para nosotros desde hace mucho tiempo y arreglarlo me pareció una oportunidad».

We had to layoff 90% of our support team because of this AI chatbot.

Tough? Yes. Necessary? Absolutely.

The results?

Time to first response went from 1m 44s to INSTANT!

Resolution time went from 2h 13m to 3m 12s

Customer support costs reduced by ~85%

Here's how's we did it 🧵

— Suumit Shah (@suumitshah) July 10, 2023