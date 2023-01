El Salvador legaliza emisión de activos digitales

San Salvador, El Salvador.- El país centroamericano, El Salvador es el primer país del mundo en adoptar al bitcoin como moneda de curso legal, y este miércoles, dio otro importante paso al aprobar una ley que regularía la emisión de otros activos digitales por el Estado e instituciones privadas.

Este proyecto de ley fue ampliamente respaldado por legisladores del oficialismo de la mano con el presidente Nayib Bukele. El mismo tiene el propósito de atraer inversionistas nacionales y extranjeros creando nuevas oportunidades de financiamiento para todos.

Ver más: Sam Bankman-Fried de FTX fue liberado bajo fianza

En este sentido, tanto el gobierno, como empresas y ciudadanos gozarán de un esquema de financiamiento que fue aprobado por los legisladores del Congreso unicameral. Este está liderado por el partido Nuevas Ideas de Bukele, aprobando la ley con 62 votos a favor y 16 votos en contra.

De manera que, las ofertas públicas se realizan por emisores utilizando activos digitales existentes. Además esto creará la chance de abrir nuevos por medio de estos, según la ley.

El Salvador’s Legislative Assembly has just approved, by an overwhelming majority, the new Digital Securities Law!

Forward, always forward…

More information on this thread👇🏼 https://t.co/8C21ZilyVP

— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 11, 2023