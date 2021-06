Wimbledon 2021: Djokovic despide Jack Draper

Londres, Ruino Unido.- En Wimbledon 2021, el número uno del mundo, Novak Djokovic, se recuperó de un set en contra para asegurar su lugar en la segunda ronda.

El británico Jack Draper recibió una ovación de pie muy memorable cuando se aseguró sorprendentemente el primer set. Así, Djokovic finalmente tuvo demasiado y ganó, 4-6 6-1 6-2 6-2.

El británico Jack Draper deleitó al público local al ganar el primer set, pero Novak Djokovic regresó y ganó la segunda ronda de Wimbledon.

“Se siente muy bien ver a todos y estar de regreso en la cancha de tenis más especial o sagrada del mundo”, dijo Djokovic en su entrevista en la cancha.

“Han sido tiempos muy difíciles para todos, pero estoy muy contento de que el deporte haya vuelto, espero que lo hayan disfrutado y disfruten las próximas semanas”.

Start as you mean to go on…@DjokerNole’s pursuit of a third consecutive Wimbledon title is off to a winning start, beating Jack Draper 4-6, 6-1, 6-2, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/soTVGWBze4

— Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2021