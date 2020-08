Stephen Weatherly llevará la frase “All Black Lives Matter” en su casco

NC. USA. Stephen Weatherly es un hombre ecléctico cuya identidad se basa en una amplia gama de intereses. Si bien es un ala defensiva en la NFL, eso no es todo lo que es o aspira a ser. Es por eso que planea usar una calcomanía en su casco esta temporada que conmocionará a la audiencia.

La frase que acompañará al jugador en el campo será “Todas las vidas de los negros importan”. “A menudo, cuando me he reunido con gente, mi vida ha sido validada por lo que hago, porque juego para los Panthers y porque soy un atleta profesional. Entonces la gente ve valor, ve valor en mí como individuo” declaró Weatherly esta semana. “Pero cuando la gente no sabe lo que hago para ganarme la vida, me tratan de manera diferente. Y no debería ser necesario lo que alguien hace, o cuando se sabe quiénes son, para que merezcan ser tratados con justicia.