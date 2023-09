Panthers sacarán sus garras en inicio de temporada

Charlotte, NC.- Los Panthers sacarán sus garras para enfrentar este fin de semana a los Falcons en el inicio de una nueva temporada de la National Football League (NFL).

La escena está servida. El domingo 10 de septiembre ambos rivales de división de la Conferencia Nacional se enfrentarán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Los dos equipos finalizaron la temporada pasada con igual récord de 7-10. La NFC Sur fue la única división en la que todos sus integrantes terminaron con balance negativo.

Carolina Panthers quiere cambiar la realidad que le acompaña desde la 2017-2018, la última vez que clasificó a postemporada.

Para esta campaña, las miradas están sobre el mariscal de campo Bryce Young, selección número uno global del pasado draft.

Bryce Young is focused on the now.https://t.co/fIL6ugJ1bY

— Carolina Panthers (@Panthers) September 7, 2023