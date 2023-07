miles-bridges-rompe-el-silencio-y-se-disculpa

Charlotte, NC.- Miles Bridges, de Charlotte Hornets, ofreció su primera conferencia desde que estuvo involucrado en un incidente de violencia doméstica en Los Ángeles en junio de 2022.

El jugador estuvo en el Spectrum Center y lo primero que hizo fue disculparse públicamente. Una resela de la conferencia fue publicada en el sitio web de los Hornets.

“En primer lugar, quiero disculparme con todos por el dolor y la vergüenza que causé a todos, pero especialmente a mi familia”, dijo Bridges que no admitió pero tampoco refutó los cargos por violencia doméstica ante el juez.

“Este año, lo he usado para priorizar ir a terapia y convertirme en la mejor persona que puedo ser, alguien de quien mi familia y todos aquí puedan estar orgullosos”, expresó Bridges que ha estado separado de las canchas desde el incidente.

El jugador firmó a principios de mes una oferta cualificada de los Hornets, equipo con el que ha disputado sus cuatro campañas en la NBA. Después de la próxima temporada será agente libre sin restricciones.

“Quiero agradecer a la organización de los Hornets y a la NBA por darme una segunda oportunidad”, agregó Miles Bridges.

Miles Bridges and Hornets General Manager Mitch Kupchak spoke to the media today for the first time since signing Miles to a contract for the upcoming season. pic.twitter.com/nQaQFu38pU

— Charlotte Hornets (@hornets) July 18, 2023