Lista de camisetas de hispanos más vendidas de la MLS

Miami, FL.- De las 25 camisetas más vendidas en la Major League Soccer (MLS) en la temporada 2023, once son de jugadores hispanos, y liderando la exclusiva lista está el astro argentino y recién llegado al Inter Miami CF., proveniente del club francés, Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi.

La MLS el viernes 29 de septiembre publicó la lista de camisetas más vendidas desde el 1 de enero hasta el 12 de septiembre de 2023 en MLSstore.com. Messi encabeza la lista, tomando en cuenta que llegó apenas el 7 de junio, y debutó con el equipo rosa el 21 de julio.

La Messimanía se materializó con la victoria del primer título de la historia del Inter Miami, la Leagues Cup. Pero, lo cierto es que el recién Campeón del Mundo, solo necesita estar presente para generar dinero en venta de camisetas, sponsors e incluso seguidores en las redes sociales en los clubes de fútbol donde ha estado.

Inicialmente, la lista destaca de Messi por delante del brasileño João Klauss, la estrella del St. Louis City SC, y del alemán Hany Mukhtar del Nashville SC, que terminó siendo el MVP y máximo goleador de la MLS en 2022, quienes se posicionan en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

