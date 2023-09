la-cultura-hispana-se-hace-sentir-en-el-bank-of-america-stadium

Charlotte, NC.- La cultura hispana se hizo sentir con más intensidad en el juego de Charlotte FC ante DC United el fin de semana pasado.

La fanaticada hispana de The Crown es una de las más alegres en el Bank of America Stadium en cada juego. Pero, el encuentro ante los capitalinos fue especial.

Ver más: Charlotte FC se une a celebración de la herencia hispana

Charlotte FC tenía organizado el primero de sus eventos para honrar la comunidad en el Mes de la Herencia Hispana.

Por La Cultura 🌸

Thank y'all for helping us kickoff #HispanicHeritageMonth in the QC Saturday night! pic.twitter.com/Nc44e32UBj

— Charlotte FC (@CharlotteFC) September 19, 2023