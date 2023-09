Favoritos para llegar al Super Bowl LVIII de cara al inicio de la temporada 2023 de la NFL

Nueva York, NY.- La temporada 2023 de la NFL, inicia el próximo 7 de septiembre y los favoritos para llegar al Super Bowl LVIII, son los Kansas City Chiefs y Buffalo Bills, por la Conferencia Americana (AFC), y los San Francisco 49ers y Philadelphia Eagles, en la Conferencia Nacional (NFC).

Por un lado, los Kansas City son los candidatos para romper con casi 20 años sin repetir en el anhelado Super Bowl. El último en conseguir este logro fue New England Patriots con Tom Brady en las ediciones XXXVIII y XXXIX de 2004 y 2005.

En este sentido, el entrenador Andy Reid es el candidato perfecto sobre todo por el dominio desarrollado. Kansas City liderado por Patrick Mahomes, buscará su octavo título seguido en la división Oeste de la AFC, donde se suman cinco finales, ganando tres.

El contrincante más sólido de la AFC será Buffalo Bills, liderado por Josh Allen que busca la revancha de la final de la conferencia donde cayó contra los Chiefs en el 2020. Bajo la dirección de Sean McDermott tienen recursos de sobra para ser muy competitivos.

Join us for the table read of the 104th season of the NFL. #YouCantMakeThisStuffUp pic.twitter.com/XT4HTsOGnq

— NFL (@NFL) August 24, 2023