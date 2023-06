El capitán se queda en Hurricanes

Charlotte, NC.- Carolina Hurricanes confirmó la permanencia del capitán Jordan Staal quien firmó una extensión de contrato.

«Jordan encarna lo que significa ser un Hurricanes», dijo Don Waddell, presidente y gerente general de los Carolina Hurricanes de la National Hockey League (NHL).

El delantero firmó una extensión de contrato por cuatro años y $11,6 millones.

El acuerdo incluye una cláusula completa de no movimiento para las primeras tres temporadas y una cláusula completa de no intercambio para la temporada final.

Waddell dijo que el liderazgo de Staal ha sido una parte integral del éxito del equipo, y el impacto que ha tenido en la organización no se puede subestimar. “No podríamos estar más emocionados de firmarlo por cuatro años más».

Ten years of No. 1️⃣1️⃣

A look at some of Jordo's most memorable #Canes moments thus far.

— Carolina Hurricanes (@Canes) June 25, 2023