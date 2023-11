charlotte-fc-despide-al-dt-christian-lattanzio

Charlotte, NC.- Charlotte FC anunció el despido de su entrenador Christian Lattanzio tras una temporada y media al mando del equipo.

El despido ocurrió tras finalizar la participación de Charlotte FC en su segunda temporada en la Major Legue Soocer (MLS) donde alcanzó a disputar el encuentro de comodín de la Conferencia Este.

El entrenador asistente Andy Quy también dejará su cargo, anunció el club.

«Nos gustaría agradecer a Christian y Andy por su tiempo en el Club», dijo el propietario David Tepper.

«Nos ayudaron a guiarnos durante los últimos 18 meses y todos apreciamos sus contribuciones a Charlotte FC».

El director deportivo del Charlotte FC, Zoran Krneta, anunció que iniciarán de inmediato una búsqueda exhaustiva para el próximo entrenador del club. No proporcionó más detalles ni comentarios adicionales por “respeto” a los posibles candidatos.

Charlotte FC today announced the Club has parted ways with head coach Christian Lattanzio.

Assistant coach Andy Quy will also depart the Club.

Thank you to Christian and Andy for their contributions to CLTFC.https://t.co/jdHYwFKo2i

— Charlotte FC (@CharlotteFC) November 8, 2023