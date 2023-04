charlotte-fc-debuta-en-casa-en-la-us-open-cup

Charlotte, NC.- Charlotte FC jugará este martes su primer partido de la temporada de US Open Cup ante Tormenta FC de la USL League One.

El encuentro se disputará en el Mecklenburg County Sportsplex en Matthews a las 7:30 pm.

Charlotte FC se estrenó la temporada pasada en la US Open Cup, pero el partido de este martes será la primera vez en su historia que entre al campo en condición de local.

El torneo reúne a al menos 80 equipos profesionales, semiprofesionales y aficionados compiten por el mismo trofeo. Los partidos son a eliminación directa.

Our @opencup third round match vs @Tormenta_FC will stream live tomorrow on @CBSSportsGolazo Network 📺https://t.co/c8WuJtDj1e

— Charlotte FC (@CharlotteFC) April 24, 2023