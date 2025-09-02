Charlotte, NC – La Junta de Educación de Charlotte-Mecklenburg (CMS) destacó los logros de la primera semana del ciclo escolar 2025-2026 y reafirmó su compromiso con la seguridad de los estudiantes, en un momento marcado por la tragedia ocurrida en la Escuela Católica Annunciation, en Minnesota.

El superintendente Hill señaló que este año escolar ofrece infinitas posibilidades a los más de 141,000 estudiantes de CMS. Entre los avances más destacados, mencionó la implementación de Infinite Campus, una plataforma que permite a las familias acceder a anuncios, horarios, calificaciones y asistencia de sus hijos. Además, la tasa de ocupación docente alcanzó el 98%, con 67 vacantes menos que el año pasado y más de 300 menos que hace dos años.

CMS opera con una flota de 858 autobuses que transporta a los estudiantes diariamente, mientras continúa la renovación de instalaciones escolares, incluido un nuevo patio de recreo en la Escuela Primaria New Burns y mejoras en siete escuelas del distrito. La Junta también facilitó la transferencia temporal de estudiantes a instalaciones más modernas durante la reparación o reemplazo de edificios antiguos.

El distrito lanzó un nuevo protocolo de seguridad llamado “Los Amo, Chicos”, diseñado para brindar instrucciones claras frente a situaciones urgentes en las escuelas. Este protocolo forma parte del Protocolo de Respuesta Estándar (PRS) vigente desde el inicio del año escolar, que incluye planes de emergencia elaborados en coordinación con las fuerzas de seguridad locales y personal especializado.

La Junta de Educación expresó profunda tristeza por la tragedia en la Escuela Católica Annunciation, donde dos estudiantes perdieron la vida y varios más resultaron heridos. La presidenta Stephanie Sneed enfatizó que la seguridad de los estudiantes es una prioridad y que las familias confían en que sus hijos regresen sanos y salvos a casa.

CMS cuenta con su propia fuerza policial, oficiales de recursos escolares capacitados para emergencias y sistemas de detección de armas en todos los niveles educativos. Además, la herramienta de autodenuncia “Say Something” permite a estudiantes y familias reportar situaciones de riesgo de forma inmediata.

El superintendente Hill recordó que la construcción de una cultura de amabilidad, inclusión y comprensión puede contrarrestar la violencia en las escuelas. La Junta de Educación y el equipo de CMS se mantienen comprometidos con la seguridad y bienestar de los estudiantes, extendiendo apoyo a todas las comunidades escolares afectadas por incidentes violentos en el país.

