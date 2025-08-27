miércoles, agosto 27, 2025
Tiroteo en escuela católica en Minneapolis deja varias víctimas

Minneapolis.- Un tiroteo en la Annunciation Catholic School en el sur de Minneapolis ha dejado al menos dos niños muertos y varios heridos, según informaron las autoridades policiales la mañana del miércoles 27 de agosto.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el suceso se registró en la intersección de la 54.ª Avenida entre Harriet y Garfield avenues, donde la escuela está adyacente a una iglesia católica.

Al lugar llegaron inmediatamente agentes de seguridad y los servicios de emergencia. Sin embargo, las autoridades no han confirmado una cifra oficial, reportes iniciales sugieren que el número de víctimas podría superar las 20.

“Hay una situación policial activa en la Iglesia de la Anunciación, ubicada en 509 W. 54th St. No existe una amenaza activa para la comunidad en este momento. El tirador está contenido. Manténgase alejado del área para que el personal de emergencia pueda ayudar a las víctimas (W. 54th Street, entre Lyndale y Nicollet Ave.)”, señalaron las autoridades en las redes sociales.

De la misma manera, se pudo evidenciar, que al lugar llegó un contingente significativo de agentes del FBI, la Patrulla Estatal de Minnesota, el Departamento de Policía de Minneapolis y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Asimismo, la policía designó el 525 W. 54th St. como punto de reunificación para los estudiantes y sus familias.

Piden oraciones por las víctimas

Por su parte el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en sus redes sociales confirmó que ha sido informado del tiroteo. «Estoy rezando por nuestros niños y maestros cuyos primeros días del curso escolar quedaron marcados por este acto violento».

Mientras que el presidente Donald Trump también se pronunció en sus redes sociales indicando que estaba al tanto de la situación y que el FBI actuó rápidamente. Pidió oraciones por todos los involucrados.

