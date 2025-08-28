Charlotte, NC — La noticia del trágico tiroteo ocurrido en la Escuela Católica Annunciation de Minneapolis impactó profundamente a las comunidades educativas de todo el país. En Charlotte, las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS) expresaron condolencias a las familias, estudiantes, personal docente y a todos los afectados por el acto de violencia.

El comunicado oficial de CMS destacó la solidaridad con los socorristas y profesionales de la salud que actualmente brindan apoyo a la comunidad de Minneapolis. La institución recordó la responsabilidad de proteger a los estudiantes y garantizar entornos de aprendizaje seguros, al tiempo que alentó a fortalecer una cultura de amabilidad e inclusión para prevenir cualquier forma de violencia en los centros educativos.

Lee también: FBI investiga trágico tiroteo en Minneapolis como acto de terrorismo doméstico

Nuevos protocolos de seguridad

Como parte de este compromiso, CMS anunció la implementación del Protocolo de Respuesta Estándar (PRS) a partir del ciclo escolar 2025-2026. Este sistema introduce nuevos términos para describir niveles de incidentes y busca estandarizar la comunicación durante emergencias.

Cada escuela del distrito cuenta con planes de seguridad diseñados en coordinación con cuerpos policiales locales y personal de emergencias. Dichos planes incluyen simulacros y evaluaciones periódicas para mantener un nivel de preparación constante.

Los Oficiales de Recursos Escolares (SRO), asignados en los distintos planteles, reciben capacitación especializada para responder a emergencias. Además, el personal escolar mantiene instrucciones claras para notificar de inmediato a las autoridades en caso de percibir una amenaza.

Compromiso con la comunidad

En su mensaje, CMS subrayó que la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal representan una prioridad fundamental. La institución reiteró su disposición a trabajar de la mano con familias y comunidades para que cada niño y joven reciba educación en un ambiente confiable.

El distrito escolar invitó a los padres a informarse sobre los protocolos y recursos disponibles a través del portal oficial de regreso a clases (cmsk12.org). Allí se encuentra información sobre medidas de seguridad, procedimientos de respuesta y recomendaciones para contribuir a la prevención de riesgos en el entorno escolar.

Lee también: Tiroteo en escuela católica en Minneapolis deja varias víctimas

La tragedia de Minneapolis recordó la urgencia de reforzar la seguridad en los planteles educativos. CMS busca que sus acciones preventivas no solo fortalezcan la respuesta ante emergencias, sino que también fomenten la confianza de estudiantes y familias en que la escuela sigue siendo un espacio de aprendizaje, inclusión y resguardo.

Video: Tiroteo cerca de un supermercado hispano deja 1 herido