Charlotte, NC.- Un incendio estructural en la cuadra 3600 de Dunlavin Way movilizó a 30 bomberos de Charlotte el lunes 11 de agosto. El equipo de emergencia llegó rápidamente al lugar y logró controlar las llamas en apenas 15 minutos, evitando que el fuego se extendiera a otras áreas de la vivienda o a propiedades vecinas. Dejó $70.000 en pérdidas.

Un residente recibió atención médica en el sitio por inhalación de humo. Los paramédicos confirmaron que la persona se encuentra fuera de peligro. No se registraron otras lesiones, ni entre los ocupantes de la casa ni entre los miembros del cuerpo de bomberos.

El Grupo de Trabajo de Investigación de Incendios de Charlotte inició labores para determinar las causas del siniestro. Horas más tarde, el equipo concluyó que el fuego comenzó de manera accidental en un porche trasero cerrado. Según el informe preliminar, las llamas se propagaron rápidamente por la estructura, generando importantes daños antes de que las brigadas lograran sofocarlas.

Como ya se mencionó, las autoridades estimaron que las pérdidas materiales, incluyendo estructura y contenido, ascienden a unos 70.000 dólares. El propietario de la vivienda ya inició los trámites con su aseguradora para evaluar la reparación y reposición de bienes.

Vecinos del sector agradecieron la rápida actuación de los bomberos, destacando que la respuesta inmediata evitó un desastre mayor. Las unidades de emergencia permanecieron en la zona durante varias horas para ventilar el inmueble, asegurar la estructura y garantizar que no quedaran focos de calor activos.

El Departamento de Bomberos de Charlotte recordó la importancia de mantener las áreas de porche y patios libres de materiales inflamables, así como de contar con detectores de humo en funcionamiento para actuar de manera oportuna ante cualquier emergencia.

