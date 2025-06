Voraz incendio moviliza a varios cuerpos de bomberos en Pineville

Pineville, NC.- Una intensa escena se vivió la noche del lunes 16 de junio en Pineville, Carolina del Norte, cuando un incendio de gran magnitud se desató en una residencia ubicada en la cuadra 14700 de Hawick Manor Lane. Las llamas, visibles desde varios puntos del vecindario, brotaron desde el techo de la vivienda, lo que activó una rápida y coordinada respuesta de múltiples departamentos de bomberos de la región.

El Departamento de Bomberos de Pineville lideró el operativo de emergencia, junto al Carolina Volunteer Fire Department, el Distrito de Bomberos de Indian Land (Carolina del Sur) y el Departamento de Bomberos de Charlotte. Unidades de rescate, camiones cisterna y personal especializado arribaron al lugar poco después de las 7:15 p.m. para contener el fuego que afectaba principalmente el ático de la casa.

A través de sus redes sociales, el Departamento de Bomberos de Pineville confirmó que el incendio se localizó en el distrito de bomberos de Carolina, y que las unidades Carolina E1, Motor 73, Motor 1, Rescate 8, junto con los jefes 11 y 12, se encargaron del ataque directo al fuego, así como de las labores de control y seguridad en el perímetro.

El Jefe Adjunto 11 del Departamento de Pineville asumió el mando en la escena, mientras que el Departamento de Bomberos de Steele Creek colaboró cubriendo la ciudad de Pineville durante el operativo, garantizando atención a otras posibles emergencias en la zona.

Pese a la magnitud del siniestro, los equipos médicos de Medic no reportaron personas heridas ni intoxicadas. Sin embargo, la vivienda sufrió importantes daños estructurales, cuya extensión aún no se ha determinado por completo.

La Oficina del Jefe de Bomberos del Condado Mecklenburg asumió la investigación para determinar el origen del incendio. Hasta ahora, no se ha confirmado si había personas dentro de la casa al momento del incidente, ni qué pudo haber iniciado el fuego.

