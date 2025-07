Charlotte, NC.- En las primeras horas de la mañana del martes 29 de julio, los equipos de Charlotte Fire Department desafiaron un incendio intenso y condiciones inestables para rescatar a dos personas y un gato de un edificio de apartamentos de tres pisos en un incendio de tres alarmas en la cuadra 6400 de English Hills Drive.

Charlotte Fire Crews Rescue Two People, Cat in 3-Alarm Apartment Fire

In the early hours of the morning, Charlotte Fire crews braved intense heat, heavy fire, and unstable conditions to rescue two residents and a cat from a burning three-story apartment building in the 6400… pic.twitter.com/cLOZQWfPBa

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) July 29, 2025