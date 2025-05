EE.UU. y Reino Unido llegan a un acuerdo comercial histórico

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo comercial histórico que brindará a las empresas estadounidenses un acceso sin precedentes a los mercados del Reino Unido.

El anuncio lo dio a conocer el jueves 8 de mayo desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, en la que estuvieron presente el primer ministro de Reino Unido Keir Starmer y el vicepresidente de EE.UU. JD Vance.

Se conoció que los acuerdos se basarán principalmente en una reducción de los aranceles sobre las importaciones británicas de automóviles del 27.5% al 10%.

Asimismo, destacaron se eliminarán los aranceles sobre las importaciones británicas de acero. Mientas que Reino Unido disminuirá las barreras comerciales a las importaciones estadounidenses de carne de vacuno y etanol.

— The White House (@WhiteHouse) May 8, 2025