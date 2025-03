Controversia por declaraciones del Sheriff McFadden sobre el ICE

Charlotte, NC.- En medio de un creciente debate sobre la cooperación entre agencias de seguridad y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), surgió una nueva controversia, por las declaraciones del el Sheriff Garry McFadden. La autoridad respondió enérgicamente a recientes declaraciones de la Oficina del Atlántico de ICE ERO ya que en reportaje local, se mencionó que la Oficina del Sheriff «no está colaborando con las solicitudes de detención de inmigrantes indocumentados», lo que ha generado polémica.

After years of several Democratic sheriffs in North Carolina opting out of a federal immigration program, the General Assembly passed a law requiring them to pa… Source: WFAE 90.7 – Charlotte's NPR News Sourcehttps://t.co/Jy4NVrQSL5 — Garry McFadden (@SugarFreeTalk) March 24, 2025

El Sheriff McFadden, calificó estas afirmaciones como «engañosas y perjudiciales» para la seguridad de la comunidad, subrayando, a través de un comunicado de prensa, que ICE está utilizando un discurso distorsionado para sugerir que su oficina no prioriza la seguridad pública.

Según McFadden, la agencia federal omite detalles clave sobre el proceso legal para la transferencia de personas bajo custodia y confunde al público con información imprecisa.

Uno de los puntos principales en disputa es la diferencia entre una orden de detención de ICE y una orden judicial. McFadden explicó que una orden de detención es simplemente un documento firmado por un agente de ICE que solicita la retención de un individuo, pero no cuenta con el respaldo de un juez. «Una orden judicial es fundamental para garantizar la legalidad del proceso», enfatizó el Sheriff, agregando que ICE sugiere erróneamente que su oficina debería entregar a los detenidos sin un mandato legal adecuado.

El Sheriff también criticó la estrategia de ICE al insinuar que la agencia espera que los familiares y amigos de inmigrantes indocumentados les permitan registrar sus hogares sin una orden judicial. «Este tipo de prácticas han sido mostradas en programas de televisión como La Ley y el Orden y Los Primeros 48, pero en la realidad, existen protocolos legales que deben seguirse», señaló McFadden.

Además, McFadden expresó su frustración por la falta de comunicación con ICE. Según explicó, ha intentado en repetidas ocasiones establecer un diálogo con la Oficina del Atlántico de ICE ERO, enviando correos electrónicos y realizando llamadas telefónicas para solicitar información sobre los arrestos más recientes en Charlotte. Sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido respuesta, según indicó.

El Sheriff reiteró que su oficina cumple plenamente con el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 10 y continuará trabajando en la seguridad de la comunidad dentro del marco legal establecido. Mientras tanto, la espera de una respuesta por parte de ICE continúa, alimentando un debate que sigue generando preocupación entre las autoridades locales y la población de Charlotte.

Reacciones al comunicado

Luego que el Sheriff diera a conocer su comunicado, surgieron diversas opiniones en la red social X. Algunos aseguraron que «claramente quiere salirse de los límites de su autoridad».

Mecklenburg County Sheriff Garry McFadden released a statement Tuesday morning to discuss what he says is a lack of communication from ICE to his office when it comes to detainers. pic.twitter.com/8TIFrtS8AY — Brett Jensen WBT News (@Brett_Jensen) March 25, 2025

This is a copy of the press release from our sheriff in response to criticism about his refusal to cooperate with ICE. Sheriff McFadden will not honor ICE detainers, but releases these illegal criminals back into the community for ICE to track down. This man is a complete… pic.twitter.com/8b87AZcdcv — AppPatriotgirl 🇺🇸 (@jsmith4966) March 24, 2025

Charlotte's Sheriff Garry "Not My Fault" McFadden continues to refuse cooperation with @ICEgov. This has prompted the #NCGA legislature to (once again) try to force him to cooperate.

(Also, who puts a massive glamour shot on the top of a press release? LOL)#NCpol #MeckBOCC #NC pic.twitter.com/zN0Nxfxsqt — Pete Kaliner (@PeteKaliner) March 24, 2025

