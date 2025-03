Republicanos calificaron al congresista Espaillat como «inmigrante ilegal»

Washington.- El congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat fue calificado por los republicanos como “inmigrante ilegal.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el ataque del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC), se originó luego de que el demócrata criticara en español el discurso de Donald Trump en el congreso a principio de semana.

A pesar de que el tweet fue borrado, se pudo conocer que el NRCC denunciaba que «los demócratas literalmente eligieron a un inmigrante ilegal para que diera su respuesta al discurso del presidente Trump. Como era de esperar, este radical calificó la presidencia de Trump como un reinado del terror. Los demócratas no podrían estar más desconectados del pueblo estadounidense».

Tras las declaraciones el congresista demócrata Adriano Espaillat se pronunció afirmando que “los republicanos no respondieron de manera sustancial a mi discurso, que en gran parte los criticaba por sus esfuerzos por desmantelar Medicare y Medicaid, así que decidieron mentir y llamarme inmigrante ilegal”.

“No se trata solo de mí, se trata de cualquiera que no se parezca a ellos. Se sienten cómodos perfilando y mintiendo sobre las personas, pero no pueden soportar que digamos la verdad”, afirmó Espaillat.

Republicans didn’t have an actual substantive response to my speech which, in large part, called them out for their efforts to gut Medicare and Medicaid, so they decided to lie and call me an illegal immigrant.

This is not just about me – it’s about anyone who doesn’t look like… pic.twitter.com/gntHrknY26

— Adriano Espaillat (@RepEspaillat) March 7, 2025