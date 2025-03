Reportan un caso de sarampión en una persona fallecida en Nuevo México

Nuevo México.- Autoridades del Departamento de Salud de Nuevo México, reportaron un caso de sarampión a una persona que murió en la localidad.

A través de un comunicado detallaron que “el Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH) confirma que un residente fallecido del condado de Lea, que no estaba vacunado, dio positivo en la prueba de sarampión”.

De la misma manera, indicaron que la causa oficial de la muerte aún se está investigando. Sin embargo, solo detallaron que la persona dio positivo al virus del sarampión.

Ver más: Reportan dos casos de sarampión en la ciudad de New York

“La persona no buscó atención médica antes de morir”, destacó el Departamento de Salud.

The New Mexico Department of Health confirms that a deceased resident of Lea County, who was unvaccinated, tested positive for measles. https://t.co/jt91xnGsGM pic.twitter.com/49mqo6yWuM

— NM Dept. of Health (@NMDOH) March 6, 2025