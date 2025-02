Inscripción al campamento de verano de 2025 en Mecklenburg

Charlotte, NC.- Comience a planificar sus recuerdos de verano marcando su calendario para la inscripción al campamento de verano de Parques y Recreación del condado Mecklenburg. La inscripción para los campamentos se abrirá del 4 al 6 de marzo.

It's almost time to register for summer camp!

Park and Recreation has options like sports, aquatics, outdoor adventures, technology and more at multiple locations: https://t.co/DKgt3XoOva

Scholarship applications are due Feb. 15.

Camp registration starts Mar. 4. pic.twitter.com/gKTfpG6D6Q

— Mecklenburg County (@MeckCounty) February 4, 2025